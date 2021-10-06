القوات التركية تعاود استهداف مناطق نفوذ قسد وقوات النظام في ريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية بعد ظهر اليوم الأربعاء، على مناطق في قريتي الدردارة وتل كيفجي بريف تل تمر، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وكان المرصد السوري نشر في الثاني من الشهر الجاري، أن القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة، قرية تل كيفجي الآشورية في ريف تل تمر الغربي التابعة إداريًا لمحافظة الحسكة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

ويأتي ذلك بعد هدوء نسبي شهدته محاور تل تمر دام 5 أيام.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 27 أيلول الفائت، استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية، قادمة من عين عيسى إلى القاعدة الروسية في منطقة “المباقر” شمال تل تمر في ريف محافظة الحسكة، وتتألف تلك التعزيزات من عربات عسكرية مغطاة بشوادر ومصفحات.

ويأتي ذلك، عقب استهداف القوات التركية لطائرة مروحية روسية في أجواء المنطقة ذاتها.