القوات التركية تعاود الانتشار على طريق اللاذقية – حلب الدولي وسط ترقب لدورية جديدة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت صباح اليوم الخميس، إلى الانتشار مجدداً على طريق اللاذقية – حلب الدولي، ضمن ريفي إدلب الجنوبي والغربي، حيث قامت بقطع الطرقات الفرعية الواصلة إلى طريق “M4″، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية في الأجواء، وسط معلومات عن دورية قد تسيرها القوات التركية بمفردها أو برفقة القوات الروسية.

ورصد المرصد السوري يوم أمس الأربعاء، انتشار مكثف للقوات التركية على طريق حلب – اللاذقية الدولي، غربي مدينة إدلب، تزامنا مع تحليق للطائرات المسيرة التركية في أجواء المنطقة.