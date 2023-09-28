القوات التركية تعاود قصفها البري على قرية بريف منبج شرقي حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، قبل قليل، قرية توخار بريف منبج شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكرية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، في ظل الاستهدافات والقصف المتبادل بين قوات مجلس منبج العسكرية، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن مناطق متفرقة في شمال شرق سوريا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، ان القوات التركية والفصائل الموالية لها قصف بالمدفعية الثقيلة قرية حدريات في الريف الشرقي لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.