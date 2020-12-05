القوات التركية تعزز تواجدها في جبل الزاوية وتنشر نقاط عسكرية قرب خطوط التماس مع قوات النظام

عززت القوات التركية تواجدها العسكري في محيط بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب، وذلك بعد تمركزها في نقطة عسكرية غرب بلدة البارة قبل أيام، وانتشرت القوات التركية، اليوم، جنباً إلى جنب مع نقاط عناصر الفصائل في عدة نقاط قرب خطوط التماس مع قوات النظام هناك.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 2 ديسمبر/كانون الأول، إنشاء القوات التركية نقطة عسكرية جديدة جنوب بلدة البارة طريق كنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وتقع النقطة التركية الجديدة على مقربة من خطوط التماس مع قوات النظام في جبل الزاوية، فيما بلغ عدد النقاط في منطقة “خفض التصعيد” 74 نقطة عسكرية.