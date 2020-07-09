القوات التركية تعزز تواجدها في مدينة رأس العين وتنشئ قاعدة عسكرية في ريفها

رصد المرصد السوري، اليوم، تجول 4 عربات عسكرية تركية في مدينة رأس العين، بهدف ضبط المظاهرة المسلحة في المدينة والسيطرة عليها ومعاقبة كل من يحمل السلاح داخلها باستثناء عناصر الشرطة والفصائل الموالية لتركيا والمقرات العسكرية.

على صعيد متصل، تعمل القوات التركية على تعزيز تواجدها في منطقة رأس العين، حيث أنشأت قاعدة عسكرية لها في قرية تل حلف.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 حزيران/تموز، استهداف جوي نفذته طائرات مجهولة حتى اللحظة، على قرية شاخات الواقعة عند أطراف بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي والتي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، كما جرى استهداف بلدة حمام التركمان بريف الرقة الشمالي، إلا أن الصاروخ لم ينفجر، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية الطائرات المسيرة والخسائر التي تسببت بها.