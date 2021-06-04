القوات التركية تعيد تموضعها في بعض المواقع شمالي إدلب تزامنًا مع تحليق مروحية تركية في منطقة حدودية مع لواء اسكندرون

القوات التركية تعيد تموضعها في بعض المواقع شمالي إدلب تزامنًا مع تحليق مروحية تركية في منطقة حدودية مع لواء اسكندرون

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انسحاب القوات التركية المتمركزة داخل إحدى مدارس بلدة رام حمدان شمالي إدلب، وإعادة تموضعها ضمن مواقعها في الجهة الشرقية للبلدة بين منطقتي زردنا وأبين سمعان، تزامن ذلك مع تحليق مروحية تركية على علو منخفض في أجواء منطقتي كفرلوسين وأطمة الحدوديتين مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، لأسباب غير معلومة حتى اللحظة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار يوم أمس إلى إصابة إصابة طفل برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” أثناء قيامه برعي الأغنام، على أطراف مدينة سلقين الحدودية مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، حيث جرى نقل الطفل إلى إحدى مشافي المنطقة ووضعه ضمن العناية المركزة نتيجة إصابته الخطرة.