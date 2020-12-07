القوات التركية تفجر عبوة ناسفة مركونة على اتستراد الـ”M4″ من جهة مدينة أريحا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار للقوات التركية، على طريق الـ”M4″ من جهة مدينة أريحا، صباح اليوم، حيث عمدت القوات التركية إلى تفجير عبوة ناسفة على الطريق، بعد ركنها من قِبل مجهولين.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، دخول رتل جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 20 آلية محملة بمواد عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، وتوجهت نحو النقاط التركية في جبل الزاوية جنوبي إدلب، على صعيد متصل رصد المرصد السوري صباح اليوم الخميس، انتشار للقوات التركية على طريق اللاذقية – حلب الدولي “M4” بغية تمشيطه.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7545 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10880 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.