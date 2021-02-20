القوات التركية تفجر نفقاً معداً للتهريب إلى أراضيها في ريف إدلب الغربي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقو الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام القوات التركية بتفجير نفق معد للتهريب في منطقة عين البيضا بريف إدلب الغربي، قرب الحدود مع لواء اسكندرون، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن النفق يتم استخدامه لعمليات التهريب بين سورية وتركيا سواء البضائع أو الأشخاص، وجرى تفجيره قبيل منتصف ليل أمس، وكان المرصد السوري رصد أمس الأول انتشار مكثف للقوات التركية في قرية عين البيضا، الحدودية مع لواء اسكندرون بريف إدلب الغربي، حيث جرى قطع طريق عين البيضا – خربة الجوز، وسط معلومات عن نية الأتراك إلى إنشاء نقطة عسكرية تابعة لهم هناك.

ورصد المرصد السوري في 11 الشهر الجاري، تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية على خطوط التماس في قرية الترنبة غرب مدينة سراقب بريف إدلب.

وجرت التدريبات بالأسلحة الخفيفة، الأربعاء 10 شباط الجاري، تزامنًا مع دورية اعتيادية للقوات التركية برفقة عناصر من الجيش الروسي، انطلقت من قرية الترنبة وصولًا إلى قرية عين الحور بريف إدلب الغربي.

وقبل ساعات قليلة من تلك التدريبات، زار وفد عسكري تركي رفيع المستوى، النقاط العسكرية المنتشرة غرب مدينة سراقب وسط استنفار كبير للجنود الأتراك والمقاتلين السوريين التابعين لألوية الرديف والمرافقة للجيش التركي في مهماته.

وتعد هذه التدريبات المشتركة تمهيدًا لإعادة تسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة عبر طريق حلب-اللاذقية M4، وذلك بعد الاستهدافات المتكررة من قبل مجموعات مجهولة