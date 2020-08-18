القوات التركية تقتل امرأتين أثناء عودتهما إلى قريتهما في ريف تل أبيض 

قتلت امرأة وأصيبت أخرى، عصر اليوم، جراء استهدافهما من قبل عناصر القوات التركية المتمركزين على أحد الحواجز الأمنية في قرية الملا التابعة لمنطقة حمام التركمان في ريف تل أبيض، أثناء عودتهما من مدينة الرقة إلى قريتهما.

ورصد المرصد السوري في 10 آب/أغسطس، عملية مداهمة نفذها عناصر فصيل أحرار الشرقية الموالي لتركيا، في قرية “علي باجليه” في ريف تل أبيض الجنوبي، لاعتقال شخص بتهمة التعامل مع “قسد”، بينما رفض أهالي القرية تسليمه وتظاهروا ضدهم.

وحاول عناصر الفصائل تفريق المظاهرة، واطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وكان مواطن استشهد تحت وطأة التعذيب في سجون الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، في 2 آب/أغسطس، بعد اعتقاله ومطالبته بدفع غرامة مالية كبيرة مقابل الإفراج عنه، إلا أنه رفض إلى أن توفي في السجن.