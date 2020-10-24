القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة قُرى ريف “عين عيسى” شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط عدة قذائف مدفعية على قريتي هوشان والخالدية في ريف عين عيسى شمالي الرقة، مصدرها القوات التركية، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، مظاهرة حاشدة، خرج بها أهالي وسكان منطقة تل تمر بريف الحسكة، ومظاهرة أخرى لأهالي وسكان مدينة الرقة، وذلك احتجاجاً واستنكاراً للتصعيد العسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي، حيث رصد المرصد السوري يوم أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق في بلدة عين عيسى، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، حيث سقطت قذائف صاروخية قبيل منتصف ليل أمس عند مناطق سكنية في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات.

كما رصد المرصد السوري يوم أمس الأول، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، استهدف حاجز لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في منطقة عين عيسى شمالي الرقة، ما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين كانوا بالقرب من الحاجز.