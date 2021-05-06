القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية، على مناطق شيخ عيسى وعين دقنة ومنغ ومحيط مدينة تل رفعت، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي الـ 4 من مايو/أيار، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف على مرعناز وأماكن أخرى في المنطقة، وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن القاعدة العسكرية التركية المتمركزة على أطراف مدينة مارع، قصفت بالمدفعية الثقيلة قرى حربل وشيخ عيسى وشيخ هلال ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية شمالي حلب.