القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة قرية بريف تل أبيض الغربي

محافظة الرقة: قصفت القوات التركية قبل قليل، بالمدفعية الثقيلة، قرية جرن بريف تل أبيض/ كري سبي الغربي بريف الرقة، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد مناطق ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية استهدافات وقصف متبادل بين الأخيرة والقوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي 11 تشرين الأول الجاري، استهدفت قوات سوريا الديمقراطية، بقذائف المدفعية، قاعدة للقوات التركية في ريف عين عيسى شمال الرقة، في المقابل ردت القوات التركية على مصادر النيران دون ورود معلومات عن حجم الأضرار بين الطرفين.