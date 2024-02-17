القوات التركية تقصف بالمدفعية الثقيلة قرية ضمن مناطق “ٌقسد” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، المتمركزة ضمن منطقة “نبع السلام”، قبل ساعات القليلة الفائتة، بالمدفعية الثقيلة، قرية الدردارة في ريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة قرية الصيادة في الريف الشمالي الغربي لمدينة منبج شرقي حلب، مما شكل حالة من الخوف والهلع بين المدنيين.

كما سقطت قذيفة على ضفة نهر الفرات الشرقية.