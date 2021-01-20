القوات التركية تقصف بالمدفعية 3 مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، محيط بلدة تل رفعت وقرية حربل ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، قصفًا بريًا نفذته القوات التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات” على قريتي مرعناز العلقمية في ناحية شرا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 يناير/كانون الثاني، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة “البحوث” بريف حلب الشمالي، على محاور قرية مرعناز وأطراف بلدة تل رفعت، تزامناً مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع القوات الكردية في قريتي عين دقنة ومرعناز بالريف الشمالي لمحافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كما رصد المرصد السوري، في 11 يناير/كانون الثاني، قصفاً مدفعياً استهدف قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونة ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.