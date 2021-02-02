القوات التركية تقصف بقذائف الدبابات قرى ومحاور عين عيسى شمالي الرقة

قصفت القوات التركية بقذائف الدبابات والمدفعية من مواقعها في منطقة “نبع السلام”، قرى جهبل والمشيرفة ومنطقة صوامع بلدة عين عيسى ومحطة وقود شرقي البلدة في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، أمس، قصفًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة على قرية معلق واستراحة صقر وطريق M4 الدولي بريف عين عيسى شمالي الرقة.

على صعيد آخر، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول 8 حافلات لقوات النظام وعلى متنها عشرات الجنود وصلوا إلى اللواء 93 في عين عيسى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 31 يناير/كانون الثاني الفائت، محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع “قسد” على محاور قرية معلق بريف عين عيسى قرب طريق الـ”m4″، تزامنًا مع قصف بري تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على قرى معلق والخالدية واستراحة صقر بريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.