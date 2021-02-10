القوات التركية تقصف طريق حلب-الحسكة وتستهدف سيارات مدنيين قرب عين عيسى

قصفت القوات التركية طريق حلب-الحسكة الدولي “m4″، في ريف عين عيسى شمالي الرقة، واستهدفت بالمدفعية الثقيلة سيارات مدنية كانت تسير على الطريق الدولي بالقرب من استراحة صقر، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية دون تسجيل إصابات.

وشهدت محاور عين عيسى هدوءًا حذرًا تتخلله سقوط بضع قذائف على محاور القتال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 6 شباط، إسقاط طائرة استطلاع تركية كانت تحلق في أجواء الريف الغربي لبلدة عين عيسى، شمالي الرقة، حيث سقطت الطائرة بعد استهدافها من قبل قسد.

وكان المرصد السوري رصد في 5 شباط، قصفاً صاروخياً نفذته قوات سوريا الديمقراطية، استهدف تجمعات القوات التركية في 3 قواعد عسكرية تنشئها قرب طريق الـ”m4″، إضافة إلى قاعدة معلق في ريف عين عيسى شمالي الرقة.

كما أشار المرصد السوري في 4 شباط، إلى إنشاء القوات التركية 3 قواعد عسكرية قرب طريق الـ”m4″ بريف عين عيسى شمالي الرقة، ليرتفع عدد القواعد العسكرية قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية إلى 10.