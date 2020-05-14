القوات التركية تقصف عدة قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي المتمركز في شمال حلب، استهدف ناحية شيراوا وقرى أقيبة وصوغانكة ومرعناز والمالكية الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور التويس وتل مضيق بريف حلب الشمالي، تزامنا مع قصف مدفعي تركي استهدف محور سد الشهباء بالريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي في قاعدة البحوث التركية شمال حلب، استهدف قريتي مرعناز وتل مضيق بريف تل رفعت الواقعتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.