القوات التركية تقصف قرى بريف حلب ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام

محافظة حلب: قصفت القوات التركية المتمركزة في إعزاز ومارع بريف حلب الشمالي بالمدفعية الثقيلة، قرى الشيخ عيسى وزيوان ومرعناز وشوارغة والمالكية وصوغوناكة بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري أمس إلى استهداف الطيران الحربي التركي لكل من قرية مالكية التابعة لناحية شران بريف مدينة عفرين وقرية بيلونيه، ومطار منغ، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام.