القوات التركية تقصف قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت المدفعية التركية مواقع القوات الكردية وقوات النظام في قرى مرعناز وشوارغة وقلعة شوارغة وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي مرعناز والمالكية الخاضعتين لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا، استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون، مواقع القوات الكردية على محور كفر خاشر جنوب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي