القوات التركية تقصف قرى ضمن نفوذ “قسد” في ريفي الحسكة والرقة

قصفت القوات التركية من قاعدتها المتمركزة ضمن منطقة “نبع السلام”، بالمدفعية الثقيلة، قرية الكوزلية بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، تزامنا مع قصف مدفعي تركي طال قرى بريف تل أبيض في ريف الرقة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتواصل القوات التركية قصفها البري والجوي على مناطق ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، مقتل سائق السيارة وأصيب 4 آخرون من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، نتيجة استهدفت مسيرة تركية عصر اليوم، سيارة على الطريق الواصلة بين القامشلي والحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية بمحافظة الحسكة.