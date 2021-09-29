القوات التركية تقصف قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي مدينة حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، قرى بيلونية وعين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد هدوءا حذر منذ أيام على تلك المناطق، ففي 26 أيلول، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية بالمدفعية الثقيلة على مناطق في صوغانكة ومياسة وبرج قاص وقنيطرة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن إصابات، كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر شرقي الباب، مزرعة الفوارس بريف المنطقة.