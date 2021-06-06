القوات التركية تقصف قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب: نشب حريق في أراضي زراعية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب،نتيجة قصف بري تركي، حيث استهدفت القوات التركي بالمدفعية الثقيلة أطراف قرى “طاطمراش و تنبه كشتعار” وأطراف مدينة تل رفعت الشمالية.

كما قصفت قريتي مرعناز وعقلمية في ناحية شرا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، دون ورود معلومات عن إصابات.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، أمس، مقتل ضابط برتبة “ملازم أول” في قوات النظام، ينحدر من مدينة القرداحة مسقط رأس رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، وذلك جراء قصف مدفعي تركي طال قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا بريف مدينة عفرين شمالي غرب حلب، ضمن المناطق التي تنتشر بها القوات الكردية وقوات النظام.