القوات التركية تقصف قرية بريف منبج شرقي حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية بقذائف الهاون قرية عون الدادات بريف منبج ضمن مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري، ولايزال القصف مستمراً، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 29 شباط الفائت استشهاد مواطن في العقد الثالث من العمر، وإصابة قاصر يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متفاوتة، في قصف بري مدفعي نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدف مدجنة للدجاج في قرية الطعانة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى أفرين لتلقي العلاج.