القوات التركية تقصف قرية خاضعة لنفوذ “مجلس منبج العسكري” شرقي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، استهدفت خلاله قرية توخار محسلي في ريف مدينة منبج، شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ “قوات مجلس منبج العسكري”، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا قصفت منطقة الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب، كما قصفت القوات التركية بالمدفعية بلدة مرعناز و محيط مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي.