القوات التركية تقصف قرية ضمن مناطق مجلس منبج العسكري

محافظة حلب: قصفت القوات التركية انطلاقا من مناطق عمليات “درع الفرات”، قرية جات ضمن مناطق مجلس منبج العسكري بريف منبج شرقي محافظة حلب، بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وقصفت القوات التركية براجمات الصواريخ يوم أمس، خط ساجور بريف منبج.

ووثق المرصد السوري، في 19 شباط، مقتل عنصرين من الفصائل الموالية لتركيا وإصابة آخرين بجراح إثر اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل من طرف، وقوات “مجلس منبج العسكري” من طرف آخر، على محور قرية الصيادة والتل التابع لها في ريف منبج الغربي، شرقي حلب بعد عملية تسلل نفذتها قوات “مجلس منبج العسكري”، وتزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي مكثف مصدره القوات التركية استهدف القرية وتلها.