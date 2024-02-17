القوات التركية تقصف قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام والأخير يرد

محافظة حلب: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، قبل قليل محيط قريتي مديونة والشعالة بريف حلب الشرقي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام، في حين ردت قوات النظام على مصادر القصف، واستهدفت قرية فافرتين التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، بالإضافة إلى قرى كفرتعال والقطر وكفرعمة بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 14 شباط الجاري، مقتل عنصرين من قوات النظام، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مواقعهم في قرية تل مضيق بريف حلب الشرقي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري.