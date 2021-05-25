القوات التركية تقصف محيط مدينة يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء في المرصد السوري، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث طال القصف قرية بيلونية ومحيط مدينة تل رفعت التي يتواجد فيها قاعدة عسكرية روسية، دون أنباء عن إصابات إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس الأول، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على محور كلجبرين بريف حلب، ما بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، تزامنًا مع قصف مدفعي متبادل على مواقع النفوذ في المنطقة.

وفي سياق ذلك، قصفت القواعد التركية بالمدفعية الثقيلة أطراف قرية بينه الغربية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي 19 أيار، أصيب 4 عناصر من قوات النظام جراء استهداف القوات التركية المتمركزة في محيط المشفى الوطني بمدينة إعزاز، بالأسلحة الثقيلة، نقطة لقوات النظام بالقرب من جامع قرية مرعناز شمالي حلب.

كما قصفت القوات التركية محيط مدينة تل رفعت الشمالية وقرية عين دقنة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية إضافية.