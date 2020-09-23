القوات التركية تقصف مزرعة في ريف أبو راسين وتفجر خزان يحتوي مادة “المازوت”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً بالتزامن مع إطلاق قنابل ضوئية، مصدره القوات التركية المتمركزة في قاعدة داوودية ضمن مناطق “نبع السلام”، استهدف “مشروع حاج عزوز” في ريف أبو راسين (زركان) بريف الحسكة، ما أدى إلى إحتراق صهريج وقود ضمن المزرعة، وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا تقترب من المزرعة الواقعة على خط التماس مع “قسد” بغرض سرقة مادة المازوت، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، أمس الأول، قنابل مضيئة أطلقتها القوات التركية على محاور أبو رأسين(زركان) الشمالية.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية نفذوا عملية تسلل باتجاه نقاط الفصائل الموالية لأنقرة على محاور قُرى دادا عبدال وأم عشبة ومحرملة في ريف أبو رأسين (زركان)، شمالي الحسكة.

وعقب ذلك ردت القوات التركية بقصفها بالمدفعية الثقيلة مناطق أم عشبة ودادا عبدال ونويحات ومحرملة على خط الجبهة، تزامنا مع قيامها بإطلاق قنابل مضيئة على محاور القتال.