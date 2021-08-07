القوات التركية تقصف منازل المواطنين في قرية شرقي محافظة حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، قرية الهوشرية شمال شرقي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، حيث سقطت أكثر من 12 قذيفة على منازل المواطنين في القرية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا قد استهدفت بصاروخ موجه، أمس، نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام على محور قرية الشعالة بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح خطيرة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر أمس الجمعة، إصابة 18 مواطناً بينهم 4 أطفال و3 مواطنات بجراح متفاوتة، جراء سقوط قذائف صاروخية مصدرها مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل العسكرية التابعة لقسد بشكل أو بآخر، على مدينة الباب الخاضعة لنفوذ فصائل غرفة عمليات “درع الفرات” شرقي حلب، لتقوم القوات التركية بالرد عبر قصف صاروخي طال مصادر النيران.