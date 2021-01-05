القوات التركية تقصف مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة “البحوث” مواقع الوحدات الكردية في مرعناز ومطار ومحيط مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي.

كما دارت اشتباكات، ليلة أمس، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على محور عين دقنة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية قد قصفت بالمدفعية الثقيلة، في 2 يناير/كانون الأول، أطراف بلدة تل رفعت وسد الشهباء و قرية النيربية و سموقة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

كما شهدت محاور حزوان عمليات قنص واستهدافات متبادلة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى.