القوات التركية تقصف مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، استهدفت خلاله مناطق انتشار القوات الكردية في مرعناز وتل رفعت ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وكان المرصد السوري أشار في 13 الشهر الجاري، إلى سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية على مدينة تل رفعت الخاضعة لنفوذ القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، والتي تتواجد فيها أيضاً قاعدة عسكرية روسية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وتزامن الاستهداف مع تحليق طائرة مسيرة تركية في الأجواء.

كما أشار المرصد السوري مساء 12 حزيران الجاري، إلى أن القوات التركية استمرت بعمليات قصفها المكثف على مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي والشمالي الغربي، حيث استهدفت منذ مغيب شمس اليوم وحتى اللحظة بأكثر من 180 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في عين دقنة وتل عجار وطريق دير جمال وأطراف كفرنايا وكفر انطوان وتاتمرش وابين واقبيه صوغانكه ووحشية وحربل ومحيط تل رفعت وسد الشهباء وأماكن ثانية في منطقة الشهباء وناحية شيراوا ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية، ما أدى لأضرار مادية وإصابة طفل في اقبيه.