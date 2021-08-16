القوات التركية تقصف مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت مساء اليوم الأثنين 16 آب /أغسطس. بالمدفعية الثقيلة مواقع ضمن انتشار القوات الكردية في قرى عين دقنة والبيلونية ومرعناز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية يوم أمس الأحد 15 آب /أغسطس، وطال القصف قرى صوغانكه وحرشها في ناحية شيراوا ومحيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.