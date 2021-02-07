القوات التركية تقصف مناطق “جبهة الأكراد” في ريفي الباب ومنبج شرقي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية بعدة قذائف محور قرية البوغاز الخاضع لنفوذ “قسد” غربي منبج في ريف حلب الشرقي.

كما قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة جب الدم بالأسلحة الثقيلة، قرية كور هيوك الواقعة في الريف الشرقي لمدينة الباب شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 1 فبراير/شباط، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها والمتمركزة في منطقة السكرية بريف حلب الشرقي، استهدف قرية الحوتة الخاضعة لسيطرة قوات جبهة الأكراد، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 13 الشهر الفائت، مناوشات وقصف بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات “مجلس منبج العسكري ومجلس الباب العسكري” من جانب آخر، حيث شهد محور الدغلباش بريف الباب، اشتباكات بين مجلس الباب والفصائل الموالية لأنقرة، كما قصفت الأولى مناطق في قريتي عبلة وحزوان بريف الباب أيضاً، في حين قصفت القوات التركية قريى جاموسية وأم جلود وأم عدسة والصيادة الخاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري بريف منبج