القوات التركية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة “القوات الكردية” بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً مدفعياً تنفذه القوات التركية منذُ ساعات الصباح الأولى، على مناطق سيطرة “القوات الكردية” في كل من “منغ و بيلونية وعين دقنة وشوارقة وتل رفعت” في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى أن، اشتباكات عنيفة اندلعت على محوري كفركلبين وكفر خاشر بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة هناك من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين