القوات التركية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة “القوات الكردية” في ريف عفرين شمالي غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً، نفذته القوات التركية على مناطق صوغانكة وباصله واقيبة التابعة لناحية شيراوا والخاضعة لسيطرة القوات الكردية في ريف عفرين، شمالي غربي حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قصفاً صاروخياً مكثفاً، نفذته القوات التركية على مناطق في قرية اقيبة التابعة لناحية شيراوا، الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي الغربي.