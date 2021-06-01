القوات التركية تقصف مناطق خاضعة لنفوذ القوات الكردية بريف منبج شمال شرقي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية خلال الساعات الفائتة مستهدفة خلاله مناطق في قريتي الجات والهوشرية وقرى أخرى خاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، وأشار المرصد السوري أمس، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، جددت قصفها الصاروخي على مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت بيلونية وسد الشهباء وسموقة وأماكن أخرى في المنطقة، وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى إصابة عنصرين من قوات النظام، جراء القصف المدفعي من قبل القوات التركية على مناطق تل مضيق وسد الشهباء بريف حلب.

على صعيد متصل، تعرضت قريتي مرعناز والمالكية التابعتين لناحية شرا في ريف عفرين الشرقي لقصف مدفعي مصدره القوات التركية، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار والخسائر.