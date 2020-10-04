القوات التركية تقصف مناطق سيطرة القوات الكردية شمال غربي مدينة حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية على مناطق في قرية برج قاص الواقعة بناحية شيراوا شمال غربي حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن اشتباكات عنيفة، دارات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محور “الدغلباش” غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت اشتباكات متقطعة دارت، في 30 أيلول الفائت، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية والمسلحين الموالين لقوات النظام من جهة أخرى، على محاور الدغلباش قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، إثر عملية تسلل نفذتها القوات الكردية على مواقع الفصائل، تزامناً مع قصف مدفعي متبادل على محاور القتال.