القوات التركية تقصف مناطق في ريف أبو رأسين (زركان) شمالي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مع ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، استهدف قرية باب الخير ومناطق أُخرى في ريف أبو رأسين شمالي الحسكة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس استشهاد مدني، جراء استهدافه برصاص أحد القناصات بريف عين عيسى الغربي، عند خطوط التماس بين مناطق سيطرة قسد وقوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الجهة التي استهدفت المدني، على صعيد متصل استهدفت القوات التركية والفصائل سيارة على طريق الحسكة – حلب الدولي، عند ريف عين عيسى شمالي الرقة، ما أدى لإصابة سائق السيارة بجراح.