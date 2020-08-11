القوات التركية تقصف مناطق قوات النظام في ريف إدلب

قصفت القوات التركية تمركز قوات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل محور الرويحة في ريف إدلب بالقذائف المدفعية.

وقصفت قوات النظام قرى جبل الزاوية ومعربليت والفطيرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت بصاروخ موجه، تجمعات عسكرية وآليات لقوات النظام على محور داديخ في ريف سراقب شرق إدلب، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوفهم.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام قرية مجدليا ومحيطها شرق مدينة أريحا، ما تسبب بنشوب حرائق في الأحراش قرب طريق حلب-اللاذقية “m4”.

وكانت قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة بلدة النيرب ومحيطها قرب طريق “حلب-اللاذقية” الدولي، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح.

واستهدفت قوات النظام مواقع الفصائل في محور الرويحة جنوب إدلب، وكفرعويد وسفوهن والفطيرة في جبل الزاوية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة والرويحة وبينين ومحيط دير سنبل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.