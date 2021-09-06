القوات التركية تقصف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية غربي الرقة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، استهدفت خلاله مناطق في قرية قزعلي بريف مدينة تل أبيض الغربي، غربي الرقة، حيث مواقع قوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر في 25 شهر آب الفائت، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قرى قزعلي وصوامع قزعلي وكجل عبيد وعريضة وعفدكو الواقعة على خطوط التماس مع “قسد” في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد التركي على طول الحدود ونقاط التماس مع “قسد” وتشكيلاتها العسكرية المنضوية تحت قيادتها.