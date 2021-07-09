القوات التركية تقصف مناطق نفوذ قوات “مجلس منبج العسكري” في ريف حلب الشمالي الشرقي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، بريف مدينة منبج شمال شرقي حلب، ما أدى لإصابة اثنين بجراح وأضرار مادية في المنطقة، وسط استهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية. وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية شيخ ناصر، الواقعة بريف الباب الشرقي، ضمن مناطق نفوذ “مجلس الباب العسكري” بريف حلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن القوات التركية المتمركز في قرية الياشلي بريف حلب الشرقي، قصفت بالقذائف المدفعية، تلة الصيادة و قرية أم عدسة، في ريف مدينة منبج الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، رصد نشطاء المرصد السوري اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين عناصر مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور القتال ونقاط التماس بينهما في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.