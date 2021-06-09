القوات التركية تقصف مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري بريف منبج

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية صباح اليوم الأربعاء، مستهدفة مناطق في منطقة جبل الصياد الخاضعة لنفوذ قوات مجلس منبج العسكري، ضمن القطاع الغربي من ريف منبج، شمال شرقي حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصدوا في الأول من شهر حزيران الجاري، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية خلال الساعات الفائتة مستهدفة خلاله مناطق في قريتي الجات والهوشرية وقرى أخرى خاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.