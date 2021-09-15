القوات التركية تقصف منطقة خاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف “تل تمر”

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة الدرارة الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف تل تمر شمالي محافظة الحسكة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكانت القاعدة التركية المتمركزة في قرية داؤودية قصفت بالمدفعية الثقيلة قبل أيام، كل من قرى نويحات وخضراوي ومحيط الاسدية ومحيط كسرى في ريف أبو راسين الشمالي، وسط إطلاق قنابل ضوئية قرب نقاط التماس مع “قسد”، دون ورود معلومات عن إصابات حتى الآن.

وكانت القوات التركية قد قصفت، في 1 أيلول، قصفًا على ريف منطقة تل تمر ضمن محافظة الحسكة، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، بالقذائف الصاروخية، مناطق في قرى الطويلة وأم الخير وتل لبن والكوزلية، ما أدى لأضرار مادية في ممتلكات المدنيين، دون معلومات عن خسائر