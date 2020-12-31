القوات التركية تقصف من أراضيها مناطق سيطرة قسد وقوات النظام بريف أبو رأسين (زركان)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية على مناطق سيطرة قسد وقوات النظام بريف أبو رأسين (زركان) ضمن محافظة الحسكة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القصف مصدره الأراضي التركية بالإضافة للقواعد التركية على خطوط التماس في المنطقة، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول، أن القوات التركية قصفت محيط أبو راسين (زركان) ضمن مناطق نفوذ “قسد” بريف الحسكة، فيما رصد المرصد السوري اشتباكات على محور قرية الدردارة، بين “قسد” والفصائل الموالية لتركيا، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي سياق ذلك، شهدت القرية حركة نزوح للسكان إلى مناطق أكثر أمناً.