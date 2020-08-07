القوات التركية تقصف مواقع النظام في مدينة “معرة النعمان” تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية (بيرقدار) في أجواء محافظة إدلب

القوات التركية تقصف مواقع النظام في مدينة “معرة النعمان” تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية (بيرقدار) في أجواء محافظة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المنتشرة في “جبل الزاوية” طال مواقع قوات النظام في مدينة “معرة النعمان”، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التركية المذخرة “بيرقدار” في أجواء محافظة إدلب، بالإضافة لتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة مناطق الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ومناطق أُخرى في “جبل الزاوية” و محاور ريف اللاذقية الشمالي.