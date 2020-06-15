القوات التركية تقصف مواقع انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، اليوم، مواقع القوات الكردية في قرية عين دقنة ضمن مناطق انتشارها في شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت اشتباكات عنيفة جرت على محور كفركلبين بريف حلب الشمالي، في 13 حزيران/يونيو، بين القوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات قصف واستهدافات متبادلة.

وكان المرصد السوري رصد، في 12 حزيران/يونيو، اشتباكات عنيفة اندلعت بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية على محوري كفركلبين وكفر خاشر بريف حلب الشمالي.