القوات التركية تقصف مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منتصف ليل الأربعاء-الخميس، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية استهدف محاور مرعناز وعين دقنة وتل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت فصائل عاملة ضمن “الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، في 9 تموز/يوليو، تمكنت من صد محاولة تقدم لقوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور فيخة حمدان والطميشة والبوحامد الواقعة شرق مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين استمرت لساعات، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.