القوات التركية تقصف مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية من قواعدها العسكرية في مناطق “درع الفرات”، منطقة الشهباء وسد الشهباء ومحيط بلدة مارع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات الكردية قد قصفت بقذائف الهاون، أمس، القاعدة العسكرية التركية في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة محاور التماس مع الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة.

وفي سياق ذلك، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة تل رفعت وقرية حربل ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، أمس، قصفًا بريًا نفذته القوات التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات” على قريتي مرعناز العلقمية في ناحية شرا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 13 يناير/كانون الثاني، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة “البحوث” بريف حلب الشمالي، على محاور قرية مرعناز وأطراف بلدة تل رفعت، تزامناً مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع القوات الكردية.