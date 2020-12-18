القوات التركية تقصف مواقع مجلس منبج العسكري.. وتجدد الاشتباكات والاستهدافات مع الفصائل الموالية لتركيا على خط الساجور شرقي حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية استهدف مواقع مجلس منبج العسكري في منطقة خط الساجور بريف منبج شرقي حلب، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور التوخار بالريف ذاته، فيما قصفت الفصائل بقذائف الهاون منطقة عون الدادات بريف الباب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 7 ديسمبر/كانون الأول، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قريتي العريمة و قرت ويران في ريف حلب الشرقي، بعد هدوء حذر دام أكثر من أسبوع على تلك الجبهة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، قصفاً متبادلاً بقذائف المدفعية، بين قوات مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية التوخار والعريمة بريف حلب الشرقي.