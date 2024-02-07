القوات التركية تقصف موقعا لقوات النظام و4 قرى بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أصيب عنصر من قوات النظام في قرية تنب بناحية شران إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، كما طال القصف قرى دير جمال وبينه وعقيبة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري في 4 شباط إلى قصف نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة على محيط قريتي الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي وبيته بناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.